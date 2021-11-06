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Общество6 ноября 2021 15:10

В Калининграде волонтерам, работающим на пунктах вакцинации, оплатят проезд

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области планируется поощрить волонтеров, работающих на пунктах вакцинации. Об этом стало известно на встрече чиновников с добровольцами акции взаимопомощи «Мы вместе».

Как сообщается на сайте правительства региона, на встрече обсудили, в частности, перспективы создания особых транспортных карт для волонтеров. Планируют закупить 50 волонтерских транспортных карт, на которые будет начислены средства для передвижения волонтеров по городу.