В Калининграде волонтерам, работающим на пунктах вакцинации, оплатят проезд

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области планируется поощрить волонтеров, работающих на пунктах вакцинации. Об этом стало известно на встрече чиновников с добровольцами акции взаимопомощи «Мы вместе».

Как сообщается на сайте правительства региона, на встрече обсудили, в частности, перспективы создания особых транспортных карт для волонтеров. Планируют закупить 50 волонтерских транспортных карт, на которые будет начислены средства для передвижения волонтеров по городу.