Групповые спортивные тренировки возобновятся в Калининграде с 22 ноября

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С 8 ноября на спортивных объектах Калининградской области возобновляется индивидуальный тренировочный процесс, с 22 ноября возобновятся групповые тренировки. Об этом сообщает министерство спорта со ссылкой на постановление регионального правительства, которое опубликовано в субботу, 6 ноября.

Напомним, в Калининградской области посещение непродовольственных магазинов площадью более 100 квадратных метров с понедельника, 8 ноября, разрешено будет только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенном коронавирусе.