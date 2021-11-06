Ушла с работы и пропала: В Пионерске ищут 29-летнюю девушку

. Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

В Пионерске объявили в розыск 29-летнюю Юлию Гец. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Запад», девушка 5 ноября ушла с работы в неизвестном направлении и пропала.

Отмечается, что она может находиться в Калининграде.

Примерты: рост 160 см, глаза карие, волосы черные.

Была одета в темное полупальто, черные штаны и черные сапоги.

Если вам что-либо известно о местонахождении Юлии, сообщите об этом по телефонам горячей линии: 8(4012) 508-038, 8(4012) 520-444 или 02.