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Происшествия6 ноября 2021 21:05

В Калининграде задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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В супермаркете на улице Согласия в Калининграде сработала кнопка тревожной сигнализации. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, выехав на место, задержали гражданина, подозреваемого в краже алкогольной продукции.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, тут же выяснилось, что задержанный 52-летний житель Полесского района находится в федеральном розыске за уклонение от исполнения решения суда по взысканию налогов и сборов.

Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.