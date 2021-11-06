В Калининграде задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск

В супермаркете на улице Согласия в Калининграде сработала кнопка тревожной сигнализации. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, выехав на место, задержали гражданина, подозреваемого в краже алкогольной продукции.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, тут же выяснилось, что задержанный 52-летний житель Полесского района находится в федеральном розыске за уклонение от исполнения решения суда по взысканию налогов и сборов.

Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.