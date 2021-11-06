Большинство из заболевших COVID-19 в Калининграде – пенсионеры

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Калининградской области за последние сутки зарегистрированы 387 случая коронавирусной инфекции.
По данным регионального министерства здравоохранения, среди заболевших:
- 123 пенсионера;
- 7 медицинских работников;
- 10 работников образования;
- 21 сотрудник предприятий торговли и общественного питания;
- 6 работающих на промышленных предприятиях;
- 9 работников транспортных предприятий, водителей;
- 2 работника предприятий пищевой промышленности;
- 1 сотрудник предприятий бытовых услуг;
- 3 сотрудника учреждений культуры и досуга;
- 4 сотрудника банков;
- 1 сотрудник предприятий в сфере жкх;
- 2 сотрудника предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;
- 3 сотрудника охранных предприятий;
- 1 сотрудник ЛОУ;
- 68 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 4 неорганизованных ребёнка до 6 лет;
- 4 ребёнка, посещающих 4 дошкольных учреждения;
- 9 учащихся;
- 11 студентов в 8 образовательных учреждениях;
- 98 неработающих.