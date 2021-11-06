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Здоровье6 ноября 2021 18:45

Большинство из заболевших COVID-19 в Калининграде – пенсионеры

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Калининградской области за последние сутки зарегистрированы 387 случая коронавирусной инфекции.

По данным регионального министерства здравоохранения, среди заболевших:

- 123 пенсионера;

- 7 медицинских работников;

- 10 работников образования;

- 21 сотрудник предприятий торговли и общественного питания;

- 6 работающих на промышленных предприятиях;

- 9 работников транспортных предприятий, водителей;

- 2 работника предприятий пищевой промышленности;

- 1 сотрудник предприятий бытовых услуг;

- 3 сотрудника учреждений культуры и досуга;

- 4 сотрудника банков;

- 1 сотрудник предприятий в сфере жкх;

- 2 сотрудника предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;

- 3 сотрудника охранных предприятий;

- 1 сотрудник ЛОУ;

- 68 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 4 неорганизованных ребёнка до 6 лет;

- 4 ребёнка, посещающих 4 дошкольных учреждения;

- 9 учащихся;

- 11 студентов в 8 образовательных учреждениях;

- 98 неработающих.