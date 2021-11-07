В Калининграде на улице Пролетарской сгорели полтора автомобиля

В Калининграде в ночь с 6 на 7 ноября сгорел автомобиль марки «Рено Логан» на улице Пролетарской. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, сигнал о возгорании поступил в Центр управления в кризисных ситуациях в воскресенье в 01:23.

- Горел автомобиль «Рено Логан», поврежден рядом стоящий автомобиль марки «Фольксваген Транспортер», - уточняет пресс-служба ведомства. - Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет.

Для ликвидации пожара привлекались расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-1, СПСЧ в составе 8 человек и 2 единицы техники.