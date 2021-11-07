«Чуть не заплакал на сцене»: калининградец Влад Дубинин стал чемпионом мира по бодибилдингу

Влад Дубинин на чемпионате мира в Испании Фото: Скриншот сайта

В Санта Сусанна (Испания) сейчас проходит чемпионат мира по бодибилдингу, где Россию представляет калининградский спортсмен Влад Дубинин. В весовой категории до 95 килограммов он стал чемпионом мира, опередив литовца Юстаса Полякуса и иранца Маджида Жамех Бозорга, занявших второе и третье место соответственно.

- Я Чемпион мира! – написал Влад в своем инстаграме. - Да, да, да, я это сделал! Не верится, друзья, честное слово, все как во сне. Какие, спросите, эмоции? Да нереальные, непередаваемые.. Не знаю, как не заплакал на сцене… Выступать за Россию против всего мира и выиграть, когда вся страна за тебя, просто вауууу!

Генеральный секретарь федерации бодибилдинга Александра Сыромахо сообщила корреспонденту «Комсомолки» что рада вся команда, правда, соревнования еще продолжаются.

- У нас еще день состязаний, - говорит Сыромахо. – Еще наши девочки выступают. А пока мы очень рады! Влад Дубинин - воспитанник Петра Федорова. Что сказать? Это первый чемпион мира в Калининградской области по бодибилдингу! Мы очень гордимся! И да, соперники были достойные, сильные! Очень накаленная была обстановка. Но мы стали лучшими!