В Калининградской области под полом здания бывшей школы обнаружен немецкий мотоцикл

Мотоцикл, найденный в подвале Фото: Предоставлено героем публикации

В поселке Низовье Гурьевского района Калининградской области во время ремонта в здании бывшей школы (его планируется приспособить под музей) был обнаружен немецкий мотоцикл. Как сообщил корреспонденту «Комсомолки» собственник будущего музея Иван Зверев, мотоцикл нашли под прогнившими половицами на первом этаже.

- Похоже, что это тайник, - говорит Зверев. – У немцев, как мне кажется, это был погреб, потому что вниз ведут каменные ступени. Но пока тут была школа, крышки в погребе не было – нишу закрывали обычные половые доски. Нам известно, что владельцами дома до 1945 года были зубные врачи по фамилии Маркс. В нем находилась аптека и стоматологический кабинет.

Марку мотоцикла хозяин музея быстро определил, так как сам он с юных лет коллекционирует советскую мототехнику.

- Это «Wanderer», который был выпущен где-то до в 40-х годах, - говорит он. - Мы уже более-менее привели его в порядок, поменяли седло и резину. Он станет экспонатом музея.

Стальная мышеловка с пойманной мышью Фото: Иван МАРКОВ

Кроме мотоцикла в погребе были и другие находки. На полках стояли консервы в стеклянных банках и бутылках, а также несколько ящиков. Рядом находилась и стальная мышеловка с мумифицированной мышью, попавшейся, по всей видимости, еще во время войны.

Мотоциклы, выпускавшиеся на заводе Wanderer Chemnitz-Schönau с 1938 года, имели в первую очередь гражданское назначение. Однако они были и на вооружении Вермахта. Известно также, что мотоцикл «Wanderer» был прототипом первого советского легкого мотоцикла К1-Б выпускавшегося на Киевском мотоциклетном заводе.