В Калининградской области коронавирусом заболели еще 392 человека

В Калининградской области за минувшие сутки коронавирусом заболели 392 человека. Как сообщает оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции, у 27 пациентов диагностирована пневмония, 329 человек – с симптомами ОРВИ, а 36 человек переносят болезнь бессимптомно.

Всего же нарастающим итогом в регионе выявлено 67 365 случаев заражения, а количество летальных, по данным министерства здравоохранения Калининградской области, увеличилось до 927 (плюс 9 случаев).

Напомним, что днем ранее было выявлено 387 заболевших.