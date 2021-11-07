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Здоровье7 ноября 2021 14:22

В Калининградской области коронавирусом заболели еще 392 человека

Еще 9 пациентов скончались
Иван МАРКОВ
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В Калининградской области за минувшие сутки коронавирусом заболели 392 человека. Как сообщает оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции, у 27 пациентов диагностирована пневмония, 329 человек – с симптомами ОРВИ, а 36 человек переносят болезнь бессимптомно.

Всего же нарастающим итогом в регионе выявлено 67 365 случаев заражения, а количество летальных, по данным министерства здравоохранения Калининградской области, увеличилось до 927 (плюс 9 случаев).

Напомним, что днем ранее было выявлено 387 заболевших.