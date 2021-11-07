Среди заразившихся коронавирусом в Калининградской области больше всего пенсионеров и безработных

В Калининградской области за минувшие сутки коронавирусом заболели 392 человека. Как сообщает оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции, среди заболевших больше всего пенсионеров и безработных. Вот полный список заразившихся:
- 102 пенсионера, в том числе 87 старше 65 лет;
- 82 неработающих;
- 54 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 20 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 16 работающих на промышленных предприятиях;
-16 учащихся 13 школ;
- 13 неорганизованных детей до 6 лет;
- 12 работников образования;
- 12 студентов 7 образовательных учреждений;
- 10 детей, посещающих 10 дошкольных учреждений;
- 9 медработников;
- 9 работников предприятий пищевой промышленности;
- 8 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ;
- 7 работников транспортных предприятий, водителей;
- 4 сотрудника учреждений культуры и досуга;
- 2 сотрудника предприятий бытовых услуг;
- 4 государственных служащих;
- 4 сотрудника банков;
- 4 сотрудника охранных предприятий;
-2 работника с/х предприятий;
- 1 сотрудник предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;
- 1 сотрудник ЛОУ.