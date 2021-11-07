Среди заразившихся коронавирусом в Калининградской области больше всего пенсионеров и безработных

В Калининградской области за минувшие сутки коронавирусом заболели 392 человека. Как сообщает оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции, среди заболевших больше всего пенсионеров и безработных. Вот полный список заразившихся:

- 102 пенсионера, в том числе 87 старше 65 лет;

- 82 неработающих;

- 54 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 20 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 16 работающих на промышленных предприятиях;

-16 учащихся 13 школ;

- 13 неорганизованных детей до 6 лет;

- 12 работников образования;

- 12 студентов 7 образовательных учреждений;

- 10 детей, посещающих 10 дошкольных учреждений;

- 9 медработников;

- 9 работников предприятий пищевой промышленности;

- 8 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ;

- 7 работников транспортных предприятий, водителей;

- 4 сотрудника учреждений культуры и досуга;

- 2 сотрудника предприятий бытовых услуг;

- 4 государственных служащих;

- 4 сотрудника банков;

- 4 сотрудника охранных предприятий;

-2 работника с/х предприятий;

- 1 сотрудник предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;

- 1 сотрудник ЛОУ.