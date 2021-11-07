«Погода объявила локдаун»: в Калининградской области в субботу не было ДТП

Калининградцы шутят, что настоящий локдаун в регионе может ввести только погода. Из-за пасмурной и дождливой погоды по домам сидят не только в областном центре, но и в муниципалитетах. Затишье на дорогах констатирует и пресс-служба регионального управления ГИБДД. По данным ведомства, в субботу 6 ноября «на территории Калининградской области дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди, не зарегистрировано».

Тем не менее, нарушителей Госавтоинспекция продолжила выявлять.

- За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 347 нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, из них: нарушение правил пешеходами - 50, за нарушение правил проезда пешеходных переходов к административной ответственности привлечено – 11. За сутки задержаны 10 нетрезвых водителей, - уточняет пресс-служба.