В Калининграде разыскивают женщину, пропавшую в 2013 году

Пропавшая 8 лет назад калининградка Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

В Калининграде объявлена в розыск 45-летняя женщина, пропавшая 8 лет назад. Как сообщают представители поисково-спасательного отряда «Запад», к ним обратилась дочь Татьяны Владимировны Ушаковой (Папсуевой), исчезнувшей в мае 2013 года.

- Несмотря на то, что прошло уже много лет, родные не теряют надежду ее найти, - пишет администрация группы поисковиков. – Женщина вышла с работы и пропала. С собой она имела оранжевую сумку с документами, очки и обручальное кольцо.

Приметы пропавшей: рост 172 сантиметра, среднего телосложения, черные волосы, карие глаза. Была одета в футболку, синие джинсы и черные балетки.

Если вам что-либо известно о ее местонахождении, сообщите об этом по телефонам горячей линии: 8(4012) 508-038, 8(4012) 520-444 (звонок бесплатный).