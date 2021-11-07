«Пролежала в земле с войны, а светится»: калининградские копатели похвастались старинными лампочками

Лампам почти сто лет, но они продолжают светиться Фото: Форум копателей Калининграда

В Калининградской области с начала ноября сделаны сразу две удивительные находки – старинные лампочки, которые продолжают светиться, несмотря ни на что. Стеклянными сокровищами похвастались в соцсетях их владельцы.

Первая публикация появилась на «Форуме копателей Калининграда» 1 ноября. Калининградец Валентин Борисов опубликовал две фотографии, на которых изображены три лампочки, которые при подключении к источнику электроэнергии начинают светиться.

- Вчера откопал лампочки, а сегодня решил проверить, - пишет Валентин.

А 6 ноября уже второй искатель древностей, Кирилл Зубрин, выложил фото лампочки, которая, судя по фото, еще старше, но продолжает функционировать.

- Уникальный артефакт, - написал Зубрин. - Чердачный сохран (висела в дальнем всеми забытом углу, давно отключенная от сети). Настоящая работоспособная лампочка с нитью накала из угольного волокна, выпущенная в начале 20 века. Рассчитана на 115 Вольт. Сомневаюсь, что вторая такая найдется. Эта из частного дома, очень мало пострадавшего и практически не тронутого.

Свою находку калиинградец оценил в 12 тысяч рублей, но заметил, что готов поторговаться.