Как будут работать прививочные пункты в Калининграде: минздрав опубликовал недельный график

Минздрав Калининградской области опубликовал новый недельный график работы мобильных пунктов вакцинации от гриппа и коронавируса. С 8 по 14 ноября включительно иммунизация от двух этих заболеваний проводится по живой очереди в следующих мобильных пунктах:

- в торговом центре «Балтия-молл» - два пункта (Приморское кольцо, 2):

- № 1 – с восточного входа - ежедневно с 10 до 20 часов с перерывом с 14.30 до 15.15;

- № 2 – вход со стороны парковки (ориентир - в середине ТЦ по направлению к центральному атриуму) – круглосуточно с 10 до 20 часов (технический перерыв с 15.30 до 16.15) и с 21 до 9 часов – (технический перерыв с 3.00 до 3.45);

- №3 во Дворце спорта «Янтарный» (ул. Согласия, 39) – с 10 до 20 часов;

- в ТРЦ «Европа» (ул. Театральная, 30) - два пункта:

- № 4 – вход со стороны Гвардейского проспекта - с 10 до 20 часов с техническими перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00.

- № 5 – вход со стороны монумента «Мать-Россия» - с 10 до 20 часов с техническими перерывами с 12.30 до 13.00 и с 15.30 до 16.00;

- №6 в ТЦ «Эпицентр» (ул. Проф. Баранова, 30) – с 10 до 20 часов с техническими перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00;

- №7 в Доме искусств (Ленинский пр., 155, вход – с правого торца здания) – с 10 до 20 часов с техническими перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00;

- №8 в ТЦ «Гранд» (Советский пр. 159) – с 10 до 20 часов с техническими перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00;

- №9 в молодежном клубе «Галактика» (ул. Кошевого, 1) – с 10 до 20 часов с техническими перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00;

- №10 в медицинском пункте вокзала РЖД «Калининград-Южный» (ул. Железнодорожная, 15/23) – с 10 до 19 часов с техническими перерывами с 12.00 до 12.30, с 14.30 до 14.45 и с 16.45 до 17.00;

Как сообщает пресс-служба минздрава, дальнейшее расписание проведения иммунизации в мобильных центрах будет публиковаться дополнительно.