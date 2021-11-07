Калининградцы выступили в защиту фонтана у Дома Искусств

Разработчики проекта считают, что памятник Ленину и фонтан "конфликтуют" Фото: администрация Калининграда

В Калининграде разгорается очередной архитектурный спор. На этот раз из-за фонтана перед Домом Искусств на Ленинском проспекте. Напомним, что еще в прошлом году пресс-служба мэрии города публиковала проект благоустройства сквера, предусматривающий демонтаж фонтана. В октябре этого года проект был немного доработан и снова представлен на суд общественности. В мэрии заявляют, что существующий фонтан будет заменен «на более современный и соответствующий объемно-планировочному решению территории Дома Искусств».

- Интерактивный фонтан смещен дальше от памятника Ленину, чаша скрыта ниже уровня площади, - говорится в описательной части проекта. - Это позволяет безопасно взаимодействовать с водой детям, и при этом решится проблема визуальной тесноты с учетом существующего памятника.

Среди противников сноса фонтана оказался калининградский гид и краевед Евгений Мосиенко, который считает, что проект благоустройства территории перед бывшим кинотеатром «Октябрь» лишает город наследия советского периода. Фонтан, по словам Евгения, имеет оригинальную конструкцию, которая, возможно, единственная в стране.

- Я родился и вырос в этом районе, разработал и проводил по району пешеходную экскурсию, и фонтан был одним из объектов показа, - говорит Евгений. – Мы, как жители района, считаем, что фонтан необходимо сохранить на прежнем месте. В 2021 году отмечалось 75-летие Калининградской области, и сохранение таких объектов советского искусства - это возможность и в будущем наглядно рассказывать об истории региона. Фонтан - наследие эпохи советского модернизма, и вместе со зданием Дома искусств, скульптурой Ленина, формирует оригинальное, историческое пространство, своего рода физическое «место памяти» советского периода в нашей жизни и жизни нашего города.

Предлагаемый для обсуждения проект сквера, по словам эксперта, «недостаточно учитывает особенности места и находящихся на нем исторических объектов», а потому должен быть изменен.