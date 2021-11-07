В Калининградской области получить услуги в МФЦ можно будет только после предъявления QR-кода

Очереди в МФЦ Калининграда в конце октября Фото: Иван МАРКОВ

Многофункциональные центры Калининградской области с понедельника 8 ноября перестанут принимать посетителей без QR-кодов. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте регионального МФЦ.

«Комсомолка» приводит полный текст опубликованного объявления:

«С 8 ноября 2021 года до 1 февраля 2022 года посещение офисов МФЦ Калининградской области допускается только при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также:

- либо QR-кода сертификата о вакцинации COVID-19 (с учетом получения второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины и с даты вакцинации прошло не более 12 месяцев);

- либо QR-кода переболевшего коронавирусной инфекцией (с даты выздоровления прошло не более 6 месяцев);

- либо оригинала справки, подтверждающей, что гражданин перенес COVID-19 или получил вакцину от коронавирусной инфекции (с учетом вышеуказанных требований) – может предъявляться только военнослужащими и лицами гражданского персонала Вооруженных сил РФ».

Далее добавляется, что с 8 ноября центры «Мои Документы» начинают свою работу в штатном режиме, и «будут доступны все услуги в соответствии с установленным перечнем».

Напомним, что накануне введения жестких санитарных мер офисы МФЦ испытали наплыв клиентов из-за необходимости регистрации на Госуслугах для получения QR-кода.

В конце информационного сообщения пресс-служба МФЦ уточняет, что новые меры вводятся в соответствии с постановлением правительства Калининградской области от 16.03.2020 № 134 «О введении на территории Калининградской области режима повышенной готовности…» (с изменениями и дополнениями).