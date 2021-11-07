Антон Алиханов: «МФЦ в Калининградской области смогут посещать непривитые»

7 ноября калининградцев взбудоражила новость о закрытии всех региональных МФЦ для граждан, не привитых от коронавируса. Инстаграм губернатора Антона Алиханова атаковали сотни возмущенных жителей области, и под их нажимом глава региона объявил, что уже в понедельник 8 ноября к постановлению № 134 «О введении на территории Калининградской области режима повышенной готовности…» будут сделаны соответствующие поправки.

- Завтра выпустим поправки по порядку посещении МФЦ, - ответил Алиханов одному из подписчиков, - в том числе для непривитых людей. Услуги МФЦ будет можно получать и без кодов, завтра уточним порядок.

Напомним, новость об изменении порядка работы Многофункциональных центров Калининградской области с понедельника 8 ноября появилась на сайте сервиса «Мои документы» 7 ноября.