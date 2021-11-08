На неделе в Калининграде ожидаются заморозки и дожди

. Фото: Александр Подгорчук

С точки зрения погоды предстоящие семь дней будут в Калининграде весьма разнообразными. В понедельник, по прогнозу Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в нашем городе снова ожидаются дожди и температура около +8 градусов.

К утру вторника прихватят заморозки - воздух остынет до -1...-2 градусов. Днем потеплеет до +5...+6. Атмосферное давление поднимется до своей наивысшей точки на этой неделе - 771 миллиметр ртутного столба, после чего начнет медленно понижаться.

Со вторника по четверг осадков в Калининграде не будет. 11 и 12 ноября прогнозируется повышение температуры до +9...+11 градусов.

В субботу в наш город вернутся дожди, температура станет падать. В воскресенье днем за окном будет всего +7 градусов.