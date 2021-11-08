Мишустин поручил выделить 1,3 млрд на ускорение работ по строительству Северного обхода Калининграда

Визит председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Калининградскую область состоялся 21 октября. Теперь, как сообщает пресс-служба правительства, премьер-министр сделал несколько важных поручений, о которых шла речь во время рабочей поездки.

Так, Минфину и Минтрансу России поручено в 2022 году обеспечить финансирование опережающей реконструкции кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход Калининграда) в объеме 1,35 млрд рублей. С просьбой выделить средства на ускорение работ к Михаилу Мишустину обращался губернатор Антон Алиханов.

Еще одно поручение премьера касается сферы здравоохранения. Минздраву и Минфину поставлена задача до 22 ноября внести в правительство проект решения о выделении 115 млн рублей на приобретение ангиографа и навигационной нейрохирургической системы для областной клинической больницы Калининградской области.