143 пенсионера, 122 безработных: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Архив "КП"

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 394 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 320 случаев ОРВИ, 32 пневмонии и 42 бессимптомных случая.

Среди заболевших:

- 143 пенсионера;

- 4 медицинских работника;

- 5 работников образования;

- 17 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 9 работающих на промышленных предприятиях;

- 16 работников транспортных предприятий, водителей;

- 6 работников предприятий пищевой промышленности;

- 3 сотрудника предприятий бытовых услуг;

- 3 сотрудника учреждений культуры и досуга;

- 2 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- сотрудник охранного предприятия;

- работник с/х предприятия;

- сотрудник гостиницы;

- 55 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- неорганизованный ребенок;

- 3 учащихся в 3 школах области;

- 2 студента в 2 образовательных учреждениях;

- 122 неработающих.