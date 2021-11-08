143 пенсионера, 122 безработных: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 394 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 320 случаев ОРВИ, 32 пневмонии и 42 бессимптомных случая.
Среди заболевших:
- 143 пенсионера;
- 4 медицинских работника;
- 5 работников образования;
- 17 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 9 работающих на промышленных предприятиях;
- 16 работников транспортных предприятий, водителей;
- 6 работников предприятий пищевой промышленности;
- 3 сотрудника предприятий бытовых услуг;
- 3 сотрудника учреждений культуры и досуга;
- 2 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- сотрудник охранного предприятия;
- работник с/х предприятия;
- сотрудник гостиницы;
- 55 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- неорганизованный ребенок;
- 3 учащихся в 3 школах области;
- 2 студента в 2 образовательных учреждениях;
- 122 неработающих.