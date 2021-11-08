В Калининградской области в ближайшие дни прогнозируется гололед

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Калининградской области в ближайшие дни метеорологами прогнозируется гололед. Об этом сообщила министр развития инфраструктуры Евгения Кукушкина.

«Хотелось бы напомнить, что необходимость «переобуваться» - это не право, а обязанность любого водителя, закрепленная в Правилах дорожного движения. Все должны были это сделать еще до конца октября. Тем, кто не успел, настоятельно рекомендую это сделать во избежание стать непосредственным соучастником «дня жестянщика», - отметила министр.

По словам Кукушкиной, дорожные службы с начала ноября переведены на круглосуточный режим работы и находятся в готовности к уборке снега и посыпке дорог при гололеде.

«Дорожники уже отслеживают температуру воздуха и будут заблаговременно обрабатывать дороги днем и ночью. Уважаемые автомобилисты, будьте внимательны на дорогах, соблюдайте скоростной режим и внимательно следите за дорожной обстановкой. Пешеходам при пересечении дорог по переходу необходимо учитывать, что в связи с гололедом тормозной путь автомобиля становится длиннее», - сказала министр развития инфраструктуры.