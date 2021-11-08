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Общество8 ноября 2021 12:13

На выходных в регионе 31 человек оштрафован за переход ж/д путей в неположенных местах

Виктор Сергеев
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За минувшие выходные дни на железнодорожных вокзалах и станциях Калининградской области было выявлено 42 нарушителя. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции.

31 человек, подвергая свою жизнь опасности, осуществляли переход железнодорожных путей в неположенных местах. А 11 жителей региона, находясь на вокзалах, не смогли воздержаться от вредной никотиновой привычки.

В отношении правонарушителей возбуждены административные производства по статьям «Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене» и «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».