В Калининграде разыскивается серийный насильник

Первый отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) регионального управления СКР устанавливает личность мужчины, совершившего в 2015 году серию тяжких половых преступлений на территории Калининградской области.

Так, 4 марта с 21.00 до 22.00 на территории СНТ «Вишенка» в поселке Ново-Дорожный Гурьевского района преступник изнасиловал и совершил иные действия сексуального характера в отношении 55-летней женщины. Следующей жертвой насильника стала 51-летняя калининградка, которая пострадала 7 июля в период времени с 16.00 до 20.00 на пляже у города Пионерского. То, что эти нападения совершил один и тот же человек, стало понятно после исследования ДНК-профиля злоумышленника, который в обоих случаях оказался идентичным.

В период расследования был составлен композиционный портрет подозреваемого, который имел на спине татуировку, аналогичную изображенной на фотографии: 6-7 колец (так называемые чакры), расположенные по вертикали от шеи до поясницы. Остальные приметы разыскиваемого: рост около 175 см, возраст 22-25 лет (по состоянию на 2015 год), славянской внешности, среднего телосложения, живот плоский, волосы светлые, короткие, лицо круглое, без щетины, отсутствует передний правый зуб, на икроножной мышце правой ноги татуировка (предположительно, в виде овала, цветная), в паховой области имеется шрам размером 8-10 см.

Всех, кто располагает любой информацией о личности разыскиваемого и возможном месте его нахождения, а также значимых обстоятельствах совершенных им преступлений, просят обратиться в региональное следственное управление СКР (Калининград, улица 9 Апреля, 60а) лично или по телефонам: 8-911-868-25-02, 8-4012-55-87-65 или 02. Звонки принимаются круглосуточно, конфиденциальность гарантируется.