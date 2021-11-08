В поселке Чехово под Багратионовском после ремонта открылся ФАП

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В поселке Чехово в Багратионовском городском округе после ремонта открылся фельдшерско-акушерский пункт. Фельдшерско-акушерский пункт обслуживает жителей Чехово и близлежащих поселков - Марийское и Солнечное, всего порядка 700 человек, почти треть из них - дети.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в ФАПе полностью обновили все внутренние помещения. Были отремонтированы стены, полы, потолки, заменены окна, двери, системы электро-, тепло- и водоснабжения и водоотведения.

Общая стоимость работ составила более 1,3 миллиона рублей. За счет спонсорских средств обновили часть мебели.