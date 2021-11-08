Калининград оказался в хвосте рейтинга регионов по доступности аренды жилья

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Калининградская область занимает 78-е место среди 85 регионов РФ по доступности аренды жилья. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперты издания провели исследование и составили рейтинг, в котором наглядно показано, какая доля семей может позволить себе арендовать квартиру и при этом осуществлять повседневные расходы. В качестве индикатора доступности в рейтинге выступают доли семей, состоящих из двух работающих и двух детей, у которых есть возможность осуществлять ежемесячные повседневные и некоторые дополнительные расходы и оплачивать аренду двухкомнатной типовой квартиры.

По данным исследования, в Калининградской области только 25,9% семей могут позволить себе арендовать квартиру. Для этого семейный доход должен составлять 78,3 тысячи рублей.

Лидером по доступности аренды стал Ямало-Ненецкий автономный округ c долей 72,6 процента. На втором и третьем местах расположились Чукотский автономный округ и Магаданская область с долей в 67,3 процента и 63,3 процента соответственно. Также в число регионов-лидеров входят: Санкт-Петербург (59,6 процента), Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (55,8 процента), Кемеровская область (53,8 процента), Ненецкий автономный округ (52,5 процента), Сахалинская область (51,8 процента) и Ленинградская область с результатом 51,5 процента.