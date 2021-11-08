Балтфлот передал калининградским больницам 5 тонн кислорода для лечения пациентов с COVID-19

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Авиационный полк Балтийского флота передал больницам Калининградской области 5 тонн кислорода для лечения пациентов с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

Передача кислорода произошла в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина и указаниями министра обороны Сергея Шойгу и не скажется на боеготовности авиационных частей соединения морской авиации.

Жидкий медицинский кислород вырабатывается автомобильными кислорододобывающими станциями, предназначенными для его получения в полевых условиях из атмосферного воздуха. Он используется в кислородной системе воздушного судна для поддержания нормальной жизнедеятельности экипажа, в том числе при выполнении высотных полетов и катапультировании.