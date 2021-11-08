В Калининграде налогового должника задержали за кражу алкоголя

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники вневедомственной охраны после срабатывания кнопки тревожной сигнализации приехали в супермаркет на улице Согласия. Там они задержали подозреваемого в краже алкогольной продукции.

При установлении личности росгвардейцы выяснили, что 52-летний житель Полесского района находится в федеральном розыске за уклонение от исполнения решения суда по взысканию налогов и сборов. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.