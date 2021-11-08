В Озерском районе грузовик врезался в дерево и микроавтобус

В Озерском районе в понедельник утром произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На 136-м километре автодороги Калининград - Знаменск - Озерск - Гусев - Добровольск - Неман водитель грузовика МАН превысил скорость, не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. От удара прицеп откинуло на полосу встречного движения, где на встречу двигался микроавтобус «Форд».

В результате столкновения пострадал 36-летний водитель «Форда», он получил телесные повреждения. По факту аварии проводится проверка.