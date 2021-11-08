Молодой калининградец обокрал девушку-инвалида

В минувшем августе у одного из домов по улице Левитана в Калининграде 16-летний парень нашел чей-то мобильный телефон. Еще большей удачей стало то, что в нем оказалась симка с подключенной к ее абонентскому номеру услугой «Мобильный банк». Перевести с расчетного счета владельца гаджета на свой 3700 рублей для знающего человека было делом техники.

Однако вскоре удачливого юношу взяли за одно место правоохранители. Оказалось, что телефон принадлежал 18-летней девушке-инвалиду, которая, обнаружив списание денежных средств, обратилась за помощью в полицию. В итоге расследованием уголовного дела, возбужденного в отношении несовершеннолетнего, как положено по закону, занялся Гурьевский межрайонный следственный отдел регионального управления СКР. По статье УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета» положено лишение свободы на срок до 6 лет.

- Вину в совершении указанного преступления молодой человек признал в полном объеме, - добавили в УСКР. - Предварительное следствие завершено, уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором Гвардейского района, направлено в суд для рассмотрения по существу.