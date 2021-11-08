В павильонах обязательны маски: Калининградский зоопарк открылся после локдауна

. Фото: Александр КАТЕРУША

Калининградский зоопарк открылся в понедельник, 8 ноября, после недельного локдауна.

Как рассказали в зоопарке, в павильонах и помещениях обязательно носить маски, соблюдать социальную дистанцию, желательно пользоваться санитайзерами.

«Чтобы не стоять в очереди (сэкономить время, силы, нервы и обезопасить себя от лишних контактов), можно купить входные билеты онлайн на сайте зоопарка», - отметили в пресс-службе учреждения.

Зоопарк работает в обычном режиме: с 9.00 до 17.00 (кассы - с 9.00 до 16.00), павильоны - с 9.00 до 16.45.