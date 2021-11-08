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Общество8 ноября 2021 16:33

Избил и забрал серьги: Под Озерском задержали подозреваемого в разбое

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
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Фото: Архив "КП"

В Озерском районе полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранее судимый 42-летний местный житель напал на 38-летнюю женщину, избил ее и забрал золотые серьги. Кроме этого, он душил ее и требовал деньги, а затем скрылся.

Полицейские установили, что злоумышленник на автомобиле направляется в Калининград, и при помощи сотрудников Госавтоинспекции задержали подозреваемого. Похищенные серьги удалось изъять. На мужчину завели уголовное дело по статье «Разбой».