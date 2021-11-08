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Общество8 ноября 2021 18:21

В Калининградский зоопарк теперь можно попасть только по QR-коду

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Александр КАТЕРУША

Правила посещения Калининградского зоопарка меняются со вторника, 9 ноября. Теперь вход в зоопарк осуществляется только по QR-коду и при предъявлении удостоверения личности. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

«Билеты, купленные на сайте или в терминале будут действительны только при наличии QR-кода и удостоверения личности», - отмечают в зоопарке.

Ранее сообщалось, что зоопарк открылся после недельного локдауна. Ходить во внутренних помещениях можно только в масках.