В Калининградский зоопарк теперь можно попасть только по QR-коду

. Фото: Александр КАТЕРУША

Правила посещения Калининградского зоопарка меняются со вторника, 9 ноября. Теперь вход в зоопарк осуществляется только по QR-коду и при предъявлении удостоверения личности. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

«Билеты, купленные на сайте или в терминале будут действительны только при наличии QR-кода и удостоверения личности», - отмечают в зоопарке.

Ранее сообщалось, что зоопарк открылся после недельного локдауна. Ходить во внутренних помещениях можно только в масках.