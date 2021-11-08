Пьяный сторож на угнанном тракторе свалился в кювет

Как-то вечером в Полесском районе сторож одной из местных агрофирм выпивал с приятелями. Когда дошел до кондиции, решил съездить в соседний поселок - благо в распоряжении имелся целый автопарк, вверенный попечению нашего антигероя. И не беда, что там были сплошь одни тракторы - 28-летний молодчик уселся за руль зеленого Deutz Fahr и смело выкатил за ворота.

Однако то ли надобность в поездке вдруг отпала, то ли вдупель пьяный сельчанин все-таки сообразил, что в таком состоянии элементарно никуда не доедет. В общем, метров через 30 сторож решил сдать назад - в переносном и буквальном смысле. Получилось еще хуже, чем когда он двигался вперед: трактор съехал с дороги и завалился в кювет. Там сельхозтехнику наутро и обнаружили ее владельцы.

В отношении ранее не судимого угонщика возбудили уголовное дело. Конечно, дебютанту вряд ли обломится по полной - 5 лет зоны. Но санкции части 1 статьи 166 УК РФ предусматривают для виновных и ряд других, всего лишь чуть менее суровых санкций.