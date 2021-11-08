В составе Балтфлота появятся ударные части

Лучшие корабли и воинские части Балтийского флота соревнуются за присвоение почетного наименования «Ударное». Это наименование присваивается приказом Министра обороны Российской Федерации наиболее боеспособным подразделениям и соединениям. По сообщению пресс-службы Западного военного округа, от БФ выдвинут 21 кандидат: корветы, большие десантные корабли и десантные катера, малые ракетные корабли и тральщики.

Тем временем на БФ началась плановая подготовка к новому учебному году. В ходе подготовительного периода, который продлится до конца ноября, будет проведен сложный комплекс мероприятий по подготовке вооружения и военной техники, обслуживанию и развитию учебно-материальной базы. Запланировано проведение теоретических и практических занятий по изучению мер безопасности и сохранению здоровья военнослужащих в процессе боевой подготовки на полигонах и учебных местах. Особое внимание уделяется планированию мероприятий подготовки органов управления, соединений и воинских частей на новый учебный год с учетом опыта, приобретенного в ходе наиболее успешных мероприятий боевой подготовки.

Кроме того, проверке подвергнуты подразделения берегового ракетного соединения Балтийской военно-морской базы, на вооружении которого находятся ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», подразделения морской пехоты и армейского корпуса Балтийского флота, соединений противовоздушной обороны и морской авиации флота.