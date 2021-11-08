Самозанятым калининградцам выплатят деньги

Самозанятые граждане, осуществляющих свою деятельность на территории Калининградской области, смогут единовременно получить государственную социальную помощь в размере 250 тысяч рублей на основании социального контракта. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Претендовать на выплаты вправе те, чьи доходы снизились за последние три месяца и составляют не более одной установленной в области на 2021 год величины прожиточного минимума на одного члена семьи. Если у претендента имеется личное подсобное хозяйств, размер выплаты уменьшится – до 100 тысяч рублей.

- Денежные средства предоставляются для осуществления деятельности, в том числе для закупки оборудования, при условии предъявления справки о постановке на учет в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход, - пояснила регионального министерства экономического развития, промышленности и торговли Вероника Лесикова. - Выплата носит заявительный характер: для ее получения необходимо обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства для заключения социального контракта.

Согласно данным минэкпрома, в Калининградской области к настоящему времени, официально самозанятыми оформились более 21,2 тысячи человек.