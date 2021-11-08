Спасая мужа, жительница Немана заявила об угоне, которого не было

В городе Неман 27-летняя местная жительница обратилась в полицию с заявлением об угоне принадлежащего ей автомобиля марки «Фольксваген Джета». Впрочем, вскоре иномарка нашлась – неподалеку от двора, из которого была угнана, со следами ДТП. Не очень доверяя столь счастливому стечению обстоятельств, правоохранители взялись за расследование и пришли к интересным выводам.

- Как было установлено, машину никто не угонял, а последним за рулем находился супруг заявительницы, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России.

При этом мужчина был нетрезв и к тому же, не имел водительских прав, которых был лишен за предыдущие нарушения ПДД. Но руки тосковали по штурвалу, поэтому неманчанин в конце концов решил наплевать на запрет и немного прокатиться. Классический случай: доехать удалось только до ближайшего столба, после чего пришлось спешно бежать с места аварии. А потом с помощью супруги заметать следы собственного паскудства.

В итоге мужик подставил и себя (его привлекают за пьяное вождение), и жену, которой грозит до 2 лет лишения свободы за заведомо ложный донос.