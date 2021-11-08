В МФЦ в Калининграде пока будут пускать без QR-кода

Посещать МФЦ в Калининградской области пока можно без QR-кода. Об этом говорится в постановлении правительства Калининградской области от 8 ноября 2021 года № 727.

При этом, как утончили в пресс-службе регионального правительства, посещение зоопарка (кроме граждан, не достигших 18 лет), начиная с 8 ноября 2021 года, осуществляется при предъявлении QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от новой коронавирусной инфекции или о перенесенном заболевании, или оригинала справки, выданной медицинской организацией военнослужащим и гражданскому персоналу Вооруженных Сил РФ. Также необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность.

- Постановление вступает в силу с 8 ноября 2021 года, - добавили в пресс-службе.