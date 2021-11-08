После визита Мишустина в Калининград регион получит миллиарды рублей

По итогам поездки в Калининградскую область Михаил Мишустин дал профильным министерствам и ведомствами ряд поручений в различных сферах. Об этом у себя на странице в Инстаграм сообщил губернатор Антон Алиханов. Например, наш регион получит 115 миллионов рублей на закупку медицинского оборудования для областной клинической больницы. Еще 775, 5 миллиона выделят на завершение строительства новых корпусов Музея Мирового океана. Но самая большая сумма из федерального бюджета предусмотрена на реконструкцию кольцевого маршрута в районе Северного обхода Калининграда - 1,35 миллиарда рублей.