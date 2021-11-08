Расставаясь со своей девушкой, калининградец повесил на нее кредит

После расставания со своим бойфрендом молодая жительница Калининграда, наконец, вздохнула свободно. Однако вскоре выяснилось, что расслабляться было преждевременно.

Дело в том, что калининградке начали приходить требования о выплатах по взятому кредиту, о котором она сама даже не подозревала. Оказалось, бывший возлюбленный воспользовался паспортными данными своей подруги, оформив на сайте микрофинансовой организации ссуду в размере 20 тысяч рублей. Деньги были зачислены на его банковский счет, а вот погашать долг предстояло девушке. Естественно, та с подобным раскладом не согласилась и пошла за помощью в полицию.

- Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Центральному району в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение 24-летнего подозреваемого, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. - В отношении него возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования».

Звучит солидно, а на деле – обычный развод на бабки. Не говоря уже о том, что номинальный представитель сильного пола поступил откровенно не по-мужски.