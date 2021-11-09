В Калининграде коронавирус оставил подследственных и осужденных без свиданий

Во всех учреждениях пенитенциарной системы Калининградской области приостановлено проведение краткосрочных и длительных свиданий. Причиной стало ухудшение эпидемиологической обстановки в регионе.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Федеральной службы исполнения наказаний, в учреждения УФСИН категорически запрещен допуск посетителей с повышенной температурой тела и наличием признаков острого респираторного заболевания. До особого распоряжения в подразделениях уголовно-исполнительной системы региона ограничено проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий, а также приема граждан руководством учреждений по личным вопросам.

Об отмене ограничений будет сообщено дополнительно на официальном сайте УФСИН.