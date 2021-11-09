В Калининграде задержан бизнесмен, присвоивший больше миллиона рублей

Силовую поддержку оперативникам оказывали бойцы Росгвардии. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении застройщика, который подозревается в присвоении свыше миллиона рублей.

- Оперуполномоченными отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Ленинградскому району установлено, что в течение 2020 года руководитель двух строительных компаний заключил с четырьмя калининградцами договоры на строительство индивидуальных жилых домов, - рассказали в пресс-службе областного УМВД России. – Однако бизнесмен свои обязательства не исполнил, а полученные деньги похитил и использовал по собственному усмотрению.

Обыски по месту жительства и работы подозреваемого проходили при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии. В результате были изъяты вещественные доказательства и документы. Задержанного доставили к следователю.

Причем данное уголовное дело – не единственное, возбужденное в отношении предпринимателя. Он также обвиняется в еще четырех эпизодах преступлений, предусмотренных статьями «Присвоение или растрата» и «Мошенничество в особо крупном размере» УК РФ. Следствие предлагает всем гражданам, пострадавшим от действий недобросовестного застройщика, обратиться в ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда с соответствующими заявлениями. Телефоны дежурной части: 55-45-02, 55-45-06.