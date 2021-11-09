Калининградец лишился машины за долги по кредиту

Житель Калининграда не смог погасить кредит и лишился автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Мужчина накопил задолженность по кредиту на сумму более 700 тысяч рублей и не хотел добровольно возвращать банку деньги. Не было у него денег и на счетах, однако в собственности был автомобиль «Ниссан Тиида», находящийся в залоге.

В результате транспортное средство было арестовано, передано в Росимущество и продано на торгах за 776 тысяч рублей. Деньги уже перечислены взыскателю.