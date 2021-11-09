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Общество9 ноября 2021 10:39

Калининградец лишился машины за долги по кредиту

Мужчина задолжал банку 700 тысяч рублей
Виктор Сергеев
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Житель Калининграда не смог погасить кредит и лишился автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Мужчина накопил задолженность по кредиту на сумму более 700 тысяч рублей и не хотел добровольно возвращать банку деньги. Не было у него денег и на счетах, однако в собственности был автомобиль «Ниссан Тиида», находящийся в залоге.

В результате транспортное средство было арестовано, передано в Росимущество и продано на торгах за 776 тысяч рублей. Деньги уже перечислены взыскателю.