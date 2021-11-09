Калининград вошел в десятку популярных городов для путешествий с детьми зимой

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Фото: Александр Подгорчук
Сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru определил, куда можно поехать с детьми отдыхать зимой. В десятку популярных городов для зимних поездок с детьми вошли российские города Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Великий Устюг, Пятигорск, Шерегеш, Лахденпохья, Калининград, Осташков. Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами с детьми с 1 декабря 2021 по 28 февраля 2022.
По статистике Tvil.ru, туристы с детьми бронируют жильё для отдыха зимой от 3 до 6 ночей и тратят на проживание от 2,4 до 11,6 тысячи рублей в сутки.
Дешевле всего отдохнуть семьёй в зимние выходные в Калининграде, дороже — в Осташкове.
Десять популярных городов для путешествий с детьми зимой:
Ялта — 6019 руб. / 6 ночей
Сочи — 4380 руб. / 5 ночей
Санкт-Петербург — 3855 руб. / 4 ночи
Москва — 4403 руб. / 5 ночей
Великий Устюг — 4100 руб. / 3 ночи
Пятигорск — 2789,5 руб. / 6 ночей
Шерегеш — 10033 руб. / 4,5 ночи
Лахденпохья — 10357 руб. / 3,5 ночи
Калининград — 2400,5 руб. / 5,5 ночи
Осташков — 11667 руб. / 3 ночи