Калининград вошел в десятку популярных городов для путешествий с детьми зимой

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Сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru определил, куда можно поехать с детьми отдыхать зимой. В десятку популярных городов для зимних поездок с детьми вошли российские города Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Великий Устюг, Пятигорск, Шерегеш, Лахденпохья, Калининград, Осташков. Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами с детьми с 1 декабря 2021 по 28 февраля 2022.

По статистике Tvil.ru, туристы с детьми бронируют жильё для отдыха зимой от 3 до 6 ночей и тратят на проживание от 2,4 до 11,6 тысячи рублей в сутки.

Дешевле всего отдохнуть семьёй в зимние выходные в Калининграде, дороже — в Осташкове.

Десять популярных городов для путешествий с детьми зимой:

Ялта — 6019 руб. / 6 ночей

Сочи — 4380 руб. / 5 ночей

Санкт-Петербург — 3855 руб. / 4 ночи

Москва — 4403 руб. / 5 ночей

Великий Устюг — 4100 руб. / 3 ночи

Пятигорск — 2789,5 руб. / 6 ночей

Шерегеш — 10033 руб. / 4,5 ночи

Лахденпохья — 10357 руб. / 3,5 ночи

Калининград — 2400,5 руб. / 5,5 ночи

Осташков — 11667 руб. / 3 ночи