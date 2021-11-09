За информацию об убийстве подростка под Калининградом обещано вознаграждение

Утром 8 октября текущего года на улице Майской в поселке Добровольске Краснознаменского района было обнаружено тело 16-летнего парня с множественными ножевыми ранениями в области туловища и шеи. По данному факту Следственным комитетом возбуждено уголовное дело об убийстве. Оперативниками регионального управления уголовного розыска УМВД проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление свидетелей, очевидцев и лица, совершившего указанное преступление.

А теперь - внимание! За информацию, способствующую установлению лица, причастного к убийству подростка, объявляется вознаграждение. Для этого необходимо связаться с сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Калининградской области по телефонам: 8 (4012) 55-29-99 или 8-963-291-50-01. Конфиденциальность гарантируется!