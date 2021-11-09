В Калининграде сбили двух пешеходов

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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
В Калининграде в понедельник, 8 ноября, два пешехода попали под колеса автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
На улице Летней водитель «Фольксвагена» при въезде на территорию дома № 3 сбил 61-летнюю женщину. В результате наезда пенсионерка получила телесные повреждения.
На улице Емельянова под колеса «Фольксвагена» попал 21-летний пешеход, который переходил проезжую часть по зебре. В результате наезда мужчина получил телесные повреждения.