8 школьников, 7 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 395 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 320 случаев ОРВИ, 48 пневмоний и 34 бессимптомных случая.
Среди заболевших:
- 148 пенсионеров;
- 7 медицинских работников;
- 7 работников образования;
- 7 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 8 работающих на промышленных предприятиях;
- 12 работников транспортных предприятий, водителей;
- 4 работника предприятий пищевой промышленности;
- 2 сотрудника учреждений культуры и досуга;
- 4 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- работник с/х предприятия;
- сотрудник санатория;
- 2 сотрудника банков;
- 50 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 7 неорганизованных детей до 6 лет;
- 5 детей, посещающих 5 детских садов;
- 8 учащихся;
- 7 студентов в 3 образовательных учреждениях;
- 115 неработающих.