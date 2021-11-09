8 школьников, 7 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 395 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 320 случаев ОРВИ, 48 пневмоний и 34 бессимптомных случая.

Среди заболевших:

- 148 пенсионеров;

- 7 медицинских работников;

- 7 работников образования;

- 7 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 8 работающих на промышленных предприятиях;

- 12 работников транспортных предприятий, водителей;

- 4 работника предприятий пищевой промышленности;

- 2 сотрудника учреждений культуры и досуга;

- 4 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- работник с/х предприятия;

- сотрудник санатория;

- 2 сотрудника банков;

- 50 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 7 неорганизованных детей до 6 лет;

- 5 детей, посещающих 5 детских садов;

- 8 учащихся;

- 7 студентов в 3 образовательных учреждениях;

- 115 неработающих.