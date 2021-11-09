Сарай 72-летней пенсионерки поджег ее отвергнутый сожитель

Ноябрьским вечером в поселке Тимофеево Краснознаменского района полыхнуло на чердаке деревянного сарая, расположенного во дворе одного из домов. Пожарные прибыли быстро, очаг возгорания ликвидировали и принялись устанавливать его причину.

Сначала эксперты однозначно определили, что пламя возгорелось из искры, намеренно привнесенной человеком. После этого к расследованию подключились участковые уполномоченные полиции, которые выяснили, что поджигателем является 55-летний сельчанин. Причем бывший сожитель 72-летней владелицы злополучного сарая. С некоторых пор отношения у пары, которая и раньше частенько ссорилась между собой, разладились окончательно, и пенсионерка выставила бойфренда за порог. Отвергнутый любовник обиделся и решил отомстить, подпустив экс-подруге красного петуха.

- В вечер инцидента, после ссоры по телефону, злоумышленник прокрался во двор женщины и зажигалкой подпалил солому, свисавшую с чердака сарая, - сообщили подробности в пресс-службе регионального УМВД РФ. - В результате сгорела кровля и имущество, находившееся внутри. Сумму ущерба еще предстоит оценить.

Ранее уже судимый за кражу поджигатель теперь проходит по уголовному делу об умышленном уничтожении имущества. И может отправиться за решетку на срок до 5 лет. Ну или отделаться принудительными работами на такой же период.