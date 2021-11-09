В отношении зарезавшего бывшую жену калининградца возбудили второе уголовное дело

О 58-летнем калининградце, который вечером 30 ноября в поселке Совхозное Багратионовского района зарезал свою бывшую 61-летнюю жену, «Комсомолка» уже писала. В отношении убийцы возбудили уголовное дело по признакам статьи 105 УК РФ. Но теперь, как сообщили в региональном управлении СКР, мужчине инкриминируют еще и покушение на убийство двух лиц.

Напомним, в ходе ссоры экс-супруга преступника получила не менее пяти ударов колюще-режущим предметом в область груди и живота, скончавшись от полученных ран на месте. Жертвой нападавшего стала и 65-летняя сестра женщины, у которой та в тот момент гостила. Свидетельницу убийца ударил в живот ножом дважды, после чего поспешил скрыться.

- Раненая смогла самостоятельно позвонить в экстренные службы, благодаря чему ей была вовремя оказана квалифицированная медицинская помощь, - рассказала официальный представитель УСКР Наталья Гацко. - За жизнь потерпевшей несколько дней боролись врачи.

Как только угроза смерти миновала, пенсионерку допросили следователи Первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) УСКР.

- В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он водворен в следственный изолятор до 31 декабря, - добавила Наталья Гацко. - Следствию мужчина пояснил, что длительное время между ним и бывшей супругой, с которой они вынуждены были проживать под одной крышей, происходили конфликты.

Расследование продолжается.