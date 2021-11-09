Коронавирус за сутки выявили в 20 городах Калининградской области

За сутки в Калининградской области было выявлено 395 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 20 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 205 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 5,

Багратионовский городской округ - 10,

Озерский городской округ – 3,

Балтийский городской округ – 9,

Пионерский городской округ – 9,

Гвардейский городской округ - 4,

Полесский городской округ – 8,

Гурьевский городской округ - 27,

Правдинский городской округ – 6,

Гусевский городской округ – 7,

Светловский городской округ – 29,

Зеленоградский городской округ – 24,

Светлогорский городской округ – 6,

Краснознаменский городской округ – 2,

Советский городской округ - 13,

Мамоновский городской округ – 5,

Черняховский городской округ – 16,

Неманский городской округ – 4,

Янтарный городской округ – 3.