Коронавирус за сутки выявили в 20 городах Калининградской области

За сутки в Калининградской области было выявлено 395 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 20 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 205 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 5,
Багратионовский городской округ - 10,
Озерский городской округ – 3,
Балтийский городской округ – 9,
Пионерский городской округ – 9,
Гвардейский городской округ - 4,
Полесский городской округ – 8,
Гурьевский городской округ - 27,
Правдинский городской округ – 6,
Гусевский городской округ – 7,
Светловский городской округ – 29,
Зеленоградский городской округ – 24,
Светлогорский городской округ – 6,
Краснознаменский городской округ – 2,
Советский городской округ - 13,
Мамоновский городской округ – 5,
Черняховский городской округ – 16,
Неманский городской округ – 4,
Янтарный городской округ – 3.