Спортсменка из Калининграда стала вице-чемпионкой Европы по плаванию

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Казани прошел континентальный турнир по плаванию на короткой воде. В 25-метровом бассейне разыгрывались 42 комплекта наград среди свыше 400 представителей 40 европейских государств.

В числе 24 медалистов сборной России, занявшей на домашней арене первое общекомандное место, оказалась и мастер спорта международного класса из Калининграда Анна Егорова. Представительница регионального центра спортивной подготовки сборных команд успешно выступила на дистанции 400 метров вольным стилем.

В женском финале Анна преодолела 16 бассейнов за 4 минуты 00,52 секунды и уступила только соотечественнице и лучшей спортсменке отчетного чемпионата Анастасии Кирпичниковой чуть более секунды.